Una niña guatemalteca de 16 años muere en Miami tras contraer el coronavirus

Una madre del sur de la Florida está de luto por la muerte de su hija adolescente, que murió la semana pasada después de contraer la COVID-19.

Estella Pérez tenía solo 16 años. Su familia es de Guatemala y está devastada por esta pérdida. En declaraciones a medios locales, la madre confesó que esta pesadilla con la pandemia jamás le tocaría tan de cerca. No encuentra consuelo después de que los médicos le informaran que su pequeña no ha ganado la batalla al coronavirus.

Homestead teen dies after being intubated in hospital with COVID-19 https://t.co/ddnj9SV5Je pic.twitter.com/ZwmsRJmBPM

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 4, 2020