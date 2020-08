Encuentran cadáver de un surfista en playa de Nueva Jersey

Las autoridades recuperaron el cuerpo del joven Kevin Lare, de 21 años, en una zona de surfismo en Nueva Jersey.

El cadáver fue encontrado el lunes temprano en la orilla del agua entre las avenidas Madison y Filadelfia, dijo el fiscal del condado Cape May.

Las autoridades identificaron luego a la víctima como Lare, residente de Lower Township. Agregaron que no sospechaban de una actividad criminal, pero la investigación está en curso.

Las corrientes de resaca y el oleaje generado por la tormenta tropical Isaías mantuvieron a los socorristas ocupados en la playa desde el fin de semana.

La Patrulla Marina de Cape May respondió a 48 rescates oceánicos de nadadores durante el fin de semana, citó Pix11.

Las autoridades le recordaron al público que no debe nadar en condiciones peligrosas, por la noche o cuando no hay socorristas.

Man's body recovered in rough surf at New Jersey beach: https://t.co/OA5UfdytX6

— TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) August 4, 2020