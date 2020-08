La tormenta tropical Isaías causa al menos 5 muertes a su paso por la costa este con rumbo a Canadá

Al menos 5 personas murieron y se estima que tres millones estaban sin energía eléctrica

La tormenta tropical Isaias mató al menos a cinco personas mientras azotaba la costa este de Estados Unidos el martes, incluidas varias personas cuyas muertes se atribuyen a la caída de árboles.

Mario Siles, de 60 años, fue encontrado dentro de una camioneta Dodge 2014 “con trauma en la cabeza y el cuerpo”, dijo una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York y fue declarado muerto en la escena, agregó la portavoz.

Una mujer de 83 años en Delaware fue encontrada muerta alrededor del mediodía debajo de una gran rama en un estanque cerca de su casa, Cpl. Jason Hatchell con la Policía Estatal de Delaware

En el condado de St. Mary’s, en el sur de Maryland, el conductor de un automóvil murió después de que un árbol cayó sobre el techo del vehículo.

Anteriormente, al menos dos personas murieron cuando un tornado azotó un parque de casas móviles en Windsor, Carolina del Norte, dijeron funcionarios del condado de Bertie. Doce personas resultaron heridas y llevadas a hospitales.

Más de 30 tornados se registraron a lo largo de la costa este, de acuerdo a reportes preliminares.

TORNADO DAMAGE IN DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA Video taken from #Doylestown Hospital in SE PA shows significant tornado damage, including overturned cars. #Isaias pic.twitter.com/hO1aSxp8Qr — Ben Ames (@BenAmesWx) August 4, 2020

La tormenta ha dejado sin electricidad a más de 3 millones de clientes, según poweroutage.us.

#Isaias has been spawning tornadoes up and down the Mid-Atlantic coast. Here's a rotating wall cloud I intercepted an hour ago west of Ocean City, Maryland. Impossible to see what's going on at ground, but this storm was strongly spinning. @capitalweather pic.twitter.com/7phNIGnq3g — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) August 4, 2020

También se han reportado inundaciones debido a las fuertes lluvias, como la ocurrida en Filadelfia, en Pennsylvania.

The flooding today in Philly from #Isaias at around 5 PM was more than I’ve seen in a while. Can’t imagine how it will look tomorrow when the Schuylkill crests 8+ feet over flood levels. pic.twitter.com/c9obLtE97s — Elizabeth (@TheJawnOfTime) August 5, 2020

A partir de las 8 p.m. ET, Isaias estaba recorriendo los estados de Nueva Inglaterra mientras se dirigía a Canadá, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“Durante las últimas horas, ha habido numerosos informes de ráfagas de viento de 40-50 mph (65-80 km / h) en partes de Rhode Island, el este de Massachusetts y el sureste de New Hampshire”, dijo el centro de huracanes.

Here are the 5pm key messages on TS #Isaias. Gusty winds and heavy rain will continue to spread northward through portions of New England through tonight. Go to https://t.co/SiZo8ozBbn for detailed information on local hazards. Latest advisory is at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/yvn1ilpViN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 4, 2020

Isaias es ahora un ciclón post-tropical mientras se acerca a Canadá.

Post-Tropical Cyclone #Isaias Advisory 32: Isaias Becomes a Post-Tropical Cyclone as it Moves Into Southeastern Canada. Tropical Storm Conditions Expected For a Few More Hours Along Portions of the New England Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 5, 2020