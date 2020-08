Ritchie Torres proclama victoria; jueza latina prolonga otra pugna Demócrata en Nueva York, alimentando críticas de Trump al voto por correo

El concejal Ritchie Torres superó a otros 11 retadores Demócratas en El Bronx en las primarias para reemplazar al congresista en retiro José Serrano, se anunció finalmente ayer.

“Es oficial. ¡Ganamos!”, Torres escribió en Twitter. “El conteo tardó más de lo esperado, pero (ayer) @BOENYC certificó nuestra victoria y quiero agradecerles”.

En tanto Analisa Torres, jueza federal de Nueva York, dictaminó que miles de electores de Nueva York que usaron boletas en ausencia pudieron haber sido privados de sus derechos durante las primarias del 23 de junio y ha ordenado que se cuenten más votos de inmediato.

La pugna local desarrolla a medida que el mandatario Donald Trump continúa señalando a Nueva York para sustentar su caso contra la votación por correo, mientras los Demócratas involucrados en la pelea por el Distrito 12 al Congreso dicen que el presidente confunde intencionalmente el tema.

“Nuestra lucha es exactamente lo contrario de Donald Trump… Estamos luchando contra la privación del voto”, dijo Suraj Patel, retador que no reconoce el triunfo de la veterana congresista Carolyn Maloney.

Patel se unió a una demanda federal porque se eliminaron 12 mil boletas en ausencia, debido a que no fueron selladas el día de las elecciones o tuvieron otros problemas, como la falta de firmas.

Su oponente Maloney emitió un comunicado de prensa anoche diciendo que la Junta Electoral del Estado (BOE) la había confirmado como la ganadora.

“Ésta ha sido una elección histórica, con participación y participación históricas, y un tiempo de espera histórico para obtener resultados”, dijo Maloney. “Aprendimos muchas lecciones para noviembre y debemos tomar una serie de medidas para proteger la seguridad de nuestro voto en las elecciones generales”.

Patel aún no ha aceptado su derrota. “Hemos dicho desde el primer día que los problemas en nuestra elección no son el fraude electoral, sino la privación de derechos (…) Ahora Donald Trump confunde y combina estas cosas para crear confusión en las elecciones”.

Particularmente en Brooklyn, 25% de las boletas por correo para las elecciones primarias de junio se declararon inválidas, destacó New York Post.

De acuerdo con la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte, jefa del Partido Demócrata de Brooklyn, se archivaron más de 120 mil boletas en ausencia en el condado Kings para las primarias del 23 de junio, pero alrededor de 30 mil fueron descalificadas inicialmente, y no fue culpa de los votantes, sino por la falta de matasellos o la llegada tardía.

La jueza Torres dictaminó que aproximadamente 800 papeletas recibidas el 24 y 25 de junio (justo después de las elecciones) deben contarse en toda la ciudad, ya sea que se hayan marcado o no.

Durante la demanda, se reveló que la Junta Electoral de NYC ni siquiera envió más de 34 mil boletas hasta el día anterior a las primarias, sin una esperanza realista de que llegaran a los votantes a tiempo.

“Nunca nos iban a decir eso”, criticó uno de los abogados que presentaron el caso. “¿Qué más no nos están diciendo?” Ello, aunque las primarias se retrasaron del 28 de abril al 23 de junio por la pandemia.

“Es un desastre”, dijo Trump el lunes al comentar la situación en Nueva York. “Nadie sabe qué sucede con las papeletas perdidas y las papeletas fraudulentas”.

No hay evidencia de fraude o falta de boletas, pero muchos Demócratas, incluida Maloney, que tiene una ventaja de más de 3 mil votos, le han dicho a Patel que se retire porque está jugando la estrategia de Trump, destacó Pix11.

It’s official. We won! It is the honor of a lifetime to be able to serve our community in Washington DC. The counting took longer than expected, but today the @BOENYC certified our victory & I want to say thank you.. pic.twitter.com/j2ygMbQXSA

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) August 4, 2020