Cristiano Ronaldo compró uno de los 10 exóticos Bugatti Centodieci

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas con más prestigio y fama del mundo. Todo parece indicar que el delantero del Juventus de Turín compró un Centodieci para celebrar su Scudetto en la liga italiana.

La información sobre la nueva adquisición de Cristiano Ronaldo proviene de medios italianos, pero no existe una fuente oficial que lo confirme, dado que el futbolista no lo ha hecho público y Bugatti no difunde información sobre clientes particulares.

Según el medio italiano, Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo se compró el modelo más exclusivo de la línea Bugatti, cuyo valor supera los 8 millones de euros. El astro portugués adquirió el superdeportivo del cual solo hay 10 en todo el mundo.

El Bugatti Centodieci sorprendió al mundo entero cuando fue presentado en sociedad durante el pasado Concurso de la Elegancia de Pebble Beach

Este poderoso vehículo se destacó por sus agresivas líneas que son un tributo al legendario Bugatti EB110 y está equipado con un motor W16 de más de 1,500 caballos de fuerza (hp).

El Bugatti Cientodieci es un auto superdeportivo de lujo alcanza los 304 millas por hora (mph), por lo que es considerado el más rápido del mundo.

Solo hay 10 de estos modelos en el mundo y su fabricación, casi artesanal, se hace exclusivamente en la fábrica ubicada en la localidad de Molsheim, Francia.

