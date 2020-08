Descubren un foco de infección en un departamento de bomberos del sur de la Florida

Una estación de bomberos de Oakland Park, al norte de Miami, se ha cerrado temporalmente después de que varios bomberos dieran positivo de coronavirus. La ciudad dice que todo comenzó con una llamada a la que respondieron las tres estaciones de bomberos de la ciudad.

Oakland Park fire station completely shut down after outbreak of COVID-19 https://t.co/LaWMrlHCpl pic.twitter.com/Tww5CMMOBz

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 27, 2020