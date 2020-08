Horóscopo de El Niño Prodigio 6 de agosto de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Hoy te mostrarás diplomático, muy agradable y será un día ideal para ser afectivo. También podrías recibir una invitación inesperada a tomar un café o la bebida que prefieras. Hablarán sobre temas interesantes y eso despertará en ti una gran curiosidad.

04/20 – 05/20

Hoy te sentirás como una verdadera ama de casa desesperada. Tendrás que organizar varias cosas que has estado aplazado durante la cuarentena. Aprovecharás para escuchar música, despejarte, cantar en voz alta tus canciones favoritas y dejar tu hogar como nuevo.

05/21 – 06/20

Te sentirás con muchas ganas de hacer cosas, porque la energía con la que contarás te empujará a ello, en especial a los romances y conquistas. Hoy los astros te otorgan mucha suerte en los juegos de azar y tu intuición te lo hará saber. Intenta hacerlo de forma medida para que no te gane la avaricia.

6/21 – 7/20

Hay un familiar que desea ponerse en contacto contigo para pedirte disculpas y probablemente hoy lo hará. Tendrás que ser tolerante e intentar perdonar de corazón. Ha pasado mucho tiempo y en el fondo ustedes dos se quieren mucho. No sigas cultivando rencores.

07/21 – 08/21

Serás más reservado a la hora de expresar tus opiniones y no dejarás que las respuestas de otras personas te irriten. También notarás que cometiste un error que ha puesto en riesgo parte importante de tu proyecto, pero estarás calmado y aprenderás de eso.

08/22 – 09/22

El dinero es el tema que estará rondando en tu cabeza. En poco tiempo te dejaste llenar de deudas y ahora te estás viendo en apuros. Tendrás que sentarte con calculadora en mano para revisar en qué has invertido innecesariamente y ¡óyeme bien! Que te quede de experiencia.

09/23 – 10/22

Últimamente te has estado capacitando mucho, has investigado por internet, has realizado cursos y estudios rápidos. Todos estos conocimientos ahora te servirán para trabajar de forma más productiva. Hoy tendrás mucho entusiasmo y contagiarás a todos los que te colaboran.

10/23 – 11/22

Hoy querrás sentirte lo más cómodo posible. Si puedes estar en pijama todo el día, seguramente no lo pensarás dos veces. También sacarás espacio para ti, para consentirte con una rica comida, o un manicure y pedicura, incluso mascarillas para la casa o masajes de relajación.

11/23 – 12/20

Los conflictos que hoy puedan surgir serán de poca importancia para ti y, además, vas a recibir la cooperación de personas desconocidas. Esta acción servirá para reforzar la confianza y la fe que tienes en los demás. También hay personas buenas en este mundo ¡Recuérdalo!

12/21 – 01/19

Hoy sentirás que tu trabajo no es valorado y esto te desilusionará en buena medida. Ten cuidado con el resentimiento, porque se viene el tiempo de luchar por tus metas, utilizando la energía de una forma positiva. No todos los días son buenos, pero depende de ti darle la vuelta y transformarlo.

01/20 – 02/18

Hoy tu mente estará muy activa y podrás dedicarte a estudiar para ese examen que tienes pendiente o leer algún libro que te interese para ampliar tus conocimientos. Los viajes también serán propicios. Aún si crees que no tienes medios para viajar, no des todo por hecho. Cualquier cosa puede pasar.

02/19 – 03/20

Hoy tendrás sentimientos muy intensos y la pasión te hará entrar en discusiones en las que querrás tener la razón y el control de todo. Trata de armonizarte, porque, de lo contrario, será un día con demasiado estrés para ti. ¡Ve que te lo estoy advirtiendo!

