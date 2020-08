Arrestan a un hombre “extremadamente peligroso” que disparó a varios policías en Miami

La policía del condado de Miami-Dade ha arrestado a Fenqwavious López, diciendo que el hombre de 22 años fue el autor de los disparos contra varios oficiales de su departamento el miércoles por la noche.

El detective Álvaro Zabaleta dijo que el hombre era “extremadamente peligroso”. Él había disparado contra tres autos policiales aunque ninguna de las balas impactó contra los agentes.

A male approached the officers, brandished a firearm, and began shooting at the officers. None of the officers were injured during the incident, however three unmarked police vehicles were struck by the subjects gunfire. Anyone with info is urged to contact @CrimeStopper305.

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 6, 2020