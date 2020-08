El ciclista Fabio Jakobsen sale del coma y sus doctores dan un nuevo y alentador parte médico

El miércoles 5 de agosto, se llevó a cabo la primera etapa del Tour de Polonia, uno de los circuitos ciclistas más importantes de Europa. Al final de la competencia, el ciclista de Países Bajos, Fabio Jakobsen, sufrió un terrible accidente, al estrellarse contra las vallas de contención a 80 kilómetros por hora después de que Dylan Groenewegen le cerrara el paso de manera antideportiva.

Como resultado de la caída, Jakobsen sufrió de un traumatismo craneocerebral muy grave y rotura de paladar, razón por la que tuvo que ser puesto en coma inducido. Esa misma noche, el ciclista fue operado para arreglar los huesos del rostro, los cuales en su mayoría estaban rotos. Tras cinco horas de procedimiento, la operación salió exitosa y su estado de salud era estable.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.

More information will be published when available.

Again, we want to thank you all for the huge support!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020