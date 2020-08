Adolescente acusado de matar a su vecino en Nueva Jersey buscando fama en TikTok

Zachary T. Latham, adolescente de 18 años, está acusado de apuñalar a William Durham (51) tras una disputa y alegaciones de que había atormentado a sus vecinos durante semanas con burlas y amenazas, incluido un video de una confrontación publicada en TikTok que obtuvo 3 millones de visitas.

Los abogados de la familia de Durham, un oficial de prisiones, exigen que los cargos contra el acusado se actualicen porque dicen que instigó la pelea fatal y la grabó para la fama en las redes sociales. Los hechos fatales sucedieron en Vineland (Nueva Jersey) el pasado 4 de mayo.

En una carta a la fiscal del condado Cumberland, Jennifer Webb-McRae, los abogados de la familia describieron los resultados de su propia investigación sobre las circunstancias que condujeron al apuñalamiento, incluidas nuevas acusaciones de acoso e intimidación por parte de Latham y su esposa Sarah.

Latham afirmó que se estaba defendiendo y que los Durham lo atacaron. Pero ellos argumentan que el adolescente inició la pelea y atrajo a la víctima al enfrentamiento con la intención de usar armas mortales.

Latham, acusado de homicidio agravado en primer grado, dos cargos de asalto agravado y varios delitos con armas, fue liberado de la cárcel en espera de juicio, en mayo.

Los abogados de la familia creen que Latham los atrajo después de varios altercados que filmó “para TikTok”, buscando fama.

En un video de abril, Latham fue confrontado por la esposa de Durham, Catherine, a quien llamó repetidamente “Karen”, apodo asociado con un estereotipo de “persona blanca racista”

En otro video, William Jr, el hijo de 21 años de los Durham, trató de abrir la puerta del auto de Latham mientras conducía, momento en el que él gritó: “Tengo un cuchillo, amigo”, citó Complex.com

Los abogados también afirman que hay un tercer video ahora eliminado de Latham sosteniendo un arma que dice “así es como se maneja a los vecinos”.

La familia Durham dice que estos intercambios comenzaron cuando Latham condujo su auto hacia su hijo de 17 años, quien pedaleaba su bicicleta. Catherine luego se enfrentó a Latham, lo que llevó al altercado viral.

Después de múltiples encuentros, Durham decidió enfrentarse a Latham, y fue entonces cuando lo apuñaló varias veces.

Latham insiste en que actuó en defensa propia. Pero, en su carta a la fiscalía, los abogados de la familia dicen que su esposa Sarah grabó el homicidio porque “era la intención de ella y de Latham publicar estos videos y convertirse en ‘famosos en TikTok'”.

Los fiscales ahora quieren actualizar las acusaciones contra Latham y también solicitaron que se retiren los cargos penales de allanamiento y asalto contra la familia de Durham, resumió NJ.com

El audio de Latham llamando a 911 tras la pelea fatal fue difundido públicamente.

