Carolina Sandoval acusa públicamente a Suelta La Sopa

La Venenosa no tiene reparos en exponer a su antiguo programa de televisión, aún cuando la gente le pide que ya no diga nada más. Algunos hasta la acusan de ardida. Y ella lo niega

Carolina Sandoval no se está guardando nada. La Venenosa ha lanzado una nueva acusación contra la producción de Suelta La Sopa y esta vez habla de retención de pertenencias:

“Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje y esto es la productora que maneja el show donde yo estaba”. dijo la ex panelista del programa que se transmite a través de Telemundo.

La venezolana dice que incluso, hasta el momento, la producción no le ha devuelto su ropa. Pertenencias que ella dejó en el canal. “La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas”.

Con estas acusaciones demuestra, de nuevo, que la situación entre ella y la producción de Suelta La Sopa, no solo terminó mal, sino que va de mal en peor. La Venenosa no tiene reparos en exponer a su antiguo programa de televisión, aún cuando la gente le pide que ya no diga nada más. Algunos hasta la acusan de ardida. Y ella lo niega.