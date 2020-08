Listos todos los invitados: así se jugará la “Súper Champions League” en Lisboa

Los ocho equipos están listos para definir un torneo sin precedentes en la historia del fútbol

Todo listo, la fase final de la Champions League está definida y lo que nos espera será verdaderamente no apto para cardiacos. Equipos legendarios y algunas sorpresas buscarán en esta fase final con 8 equipos conseguir un título diferente, pero también muy especial.

Así quedan pues, los cuartos de final que se jugarán, todos en el Estadio Da Luz en Lisboa, a un solo partido y buscando solo tres triunfos para levantar “La Orejona” el 23 de agosto.

Paris Saint Germain Vs. Atalanta, miércoles 12 de agosto, 15:00 (ET)

El equipo francés podría parecer favorito claro en la eliminatoria, pero el Atalanta es el equipo sensación del Calcio, con una gran dinámica y toda la confianza, además, los franceses llegan con la muy probable baja de Kylian Mbappé que le podría abrir la puerta a una gran sorpresa en esta Champions League.

Lo del PSG con las lesiones previo a rondas KO de UEFA Champions League da para montar una serie. Ya se les lesionó hasta el DT. Literal. Ayer, en una sesión de trabajo, el míster Thomas Tuchel sufrió un esguince en el tobillo izquierdo con fractura del quinto metatarsiano. pic.twitter.com/tlBwRVIsTE — Invictos (@InvictosSomos) August 7, 2020

Atlético de Madrid Vs Leipzig, jueves 13 de agosto, 15:00 (ET)

Los del “Cholo” Simeone reanudarán su actividad europea ante el mermado Leipzig que llega sin su gran figura Timo Werner quien fichó por el Chelsea; el Atlético inicia la búsqueda de un título que luce pintado para el equipo colchonero.

Saúl (@Atletico_MD), sobre el Leipzig: "Hay que afrontarlo con la fuerza mental adecuada" https://t.co/F7Oqmk7x0W pic.twitter.com/uiLQR6M23j — Europa Press TV (@europapress_tv) August 4, 2020

Barcelona Vs. Bayern Munich, viernes 14 de agosto, 15:00 (ET)

Este es un auténtico Bocatto di Cardinale, el plato fuerte de los cuartos de final, el campeón de Alemania que llega arrasando con todos sus rivales y el Barcelona que quizás no está en su mejor momento pero tiene a Leo Messi evidentemente enchufado en el torneo.

Manchester City Vs. Lyon, sábado 15 de agosto, 15:00 (ET)

El sorprendente Olympique de Lyon eliminó a la Juventus de Turín con todo y un doblete de Cristano Ronaldo, no se pueden dar por muertos aunque el claro favorito es el subcampeón de la Premier League.