Niño de 14 años es apuñalado por dos atacantes en El Bronx, a plena luz

NYPD busca a dos hombres en relación con el asalto y apuñalamiento captado en video de un niño de 14 años en El Bronx.

El crimen tuvo lugar el 30 de julio a las 5:05 p.m. en Soundview Avenue. Los dos hombres no identificados se acercaron a la víctima y uno procedió a apuñalarlo por la espalda, mientras que el otro lo golpeó y pisoteó mientras estaba en el suelo.

Las autoridades dicen que los dos hombres huyeron hacia Monroe Houses en Storey Avenue. La víctima fue trasladada al Jacobi Hospital.

No está claro el motivo del hecho ni si la víctima conocía a sus atacantes. Nadie ha sido arrestado y la investigación de la policía de Nueva York está en curso.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Video: 14-year-old boy assaulted, stabbed in the Bronx by 2 menhttps://t.co/wXaBs6WqBi

— PIX11 News (@PIX11News) August 8, 2020