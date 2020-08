¿Prepara su salida? Leo Messi compró un súper apartamento en Milán y las alarmas suenan en Barcelona

Unas horas antes del partido entre Napoli y Barcelona en el Camp Nou y con todo el barcelonismo listo para una noche mágica de Messi para intentar conseguir el pase a cuartos de final de la Champions, un balde de agua helada cayó sobre los aficionados culés: Leo se compró un apartamento en Milán.

Claro, esta inversión del astro argentino no hace más que alimentar el utópico rumor de su fichaje por el Inter que lleva sonando ya varias semanas y que el propio Messi no ha desmentido de ninguna manera.

La Gazzetta dello Sport publicó que el equipo neroazzurro espera que Messi salga libre del Barcelona en junio de 2021 para ofrecerle el mejor contrato de la historia del fútbol: cinco temporadas y casi $300 millones de dólares.

As speculation grows that Lionel Messi could leave Barcelona, his father Jorge has reportedly moved into an apartment right next to the Inter HQ https://t.co/y9BJgTB5WN #FCBarcelona #FCIM #SerieA #Argentina #Messi pic.twitter.com/jPlTdGKAbM

— footballitalia (@footballitalia) August 7, 2020