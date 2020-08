No dejes que el vehículo funcione con la reserva de combustible, esto puede afectar la bomba de gasolina

Bienvenido a nuestra guía de Consejos de Mecánica, donde encontrarás tips y consejos para ahorrar dinero y mantener tu auto en condiciones óptimas.

¿Conoces la importancia de la bomba de gasolina de tu automóvil? Éste juegan un papel esencial en el funcionamiento de todo vehículo y es de suma importancia para el desempeño correcto de cualquier motor.

La bomba de gasolina es un elemento esencial para el buen funcionamiento del motor ya que es la encargada de hacer que el sistema de inyección reciba de manera constante el combustible a través de los rieles de los inyectores que mediante succión extraen el líquido del tanque.

En el momento que la bomba de gasolina empieza a fallar, esta no será capaz de extraer del tanque el combustible con una presión constante y suficiente, esto provocará tirones en la aceleración y a ralentí.

Evita que una falla en la bomba te deje tirado, reemplazala cuando comiencen los primeros síntomas. Aquí dejamos algunos síntomas de una bomba de gasolina en mal estado.

El auto no arranca

La falta de combustible es una de las primeras cosas que debe verificar, si el auto no arranca. Si la bomba de combustible no puede enviar combustible al motor, no arrancará.

Pulverización

Si el vehículo arranca pero funciona con dificultad y posiblemente se apague, es posible que el motor no esté recibiendo suficiente combustible.

Aceleración inconsistente e involuntaria

Si la cantidad de combustible no está regulada adecuadamente por la bomba de combustible, un automóvil podría ahogarse debido a el de combustible.

Reducción de la eficiencia del combustible

Incremento en el consumo de combustible, la bomba de combustible podría dañarse y enviar la cantidad incorrecta de combustible.

No dejes que el vehículo funcione con la reserva de combustible, esto puede afectar la bomba de gasolina.

