Con tres meses y medio de embarazo, Tania Rincón sigue con exigentes entrenamientos

La conductora de 'Guerreros 2020' compartió cómo disfruta su embarazo durante la pandemia

La pandemia no fue obstáculo para que Tania Rincón y su esposo, Daniel Pérez, cumplieran su sueño de volver a convertirse en padres.

Aunque en un inicio existía una preocupación por la forma en cómo se desarrollaría el embarazo de la conductora bajo la nueva normalidad, decidieron aceptar la responsabilidad que esto conlleva.

“Me dijo (el ginecólogo): ‘Mira, Tania, lo que estamos viviendo es la nueva normalidad y tenemos que acostumbrarnos a vivir así, la vida no se detiene’”, expresó.

“Yo estaba agobiada, porque estaba trabajando. Empecé un proyecto superimportante (Guerreros 2020), pero la verdad es que el doctor me dio mucha tranquilidad, me dijo que tenía que tener todas las precauciones, yo al doble. No quitarme el cubrebocas ni cuando haga ejercicio, extremar precauciones, pero que el doctor me dijera que tengo que seguir el curso normal de mi vida me dejó más tranquila“, afirmó Rincón en entrevista.

De acuerdo con la conductora, sí existe miedo, pero es más grande la ilusión de darle una hermanita a su hijo, a quien llamarán Amelia.

“Trato de no pensar en cosas negativas, me dedico a pensar que soy una mujer sana, positiva, que cuido mucho mi círculo”, compartió.

“En algún punto lo hablé con mi esposo y estábamos muy sacados de onda (por la situación y el embarazo), pero la verdad es que nos ha ido bastante bien, todo está en los cuidados. Es aprender a vivir con esto y quitarte el miedo“, comentó.

Náuseas, mareos y ligera falta de apetito son algunos de los síntomas que vivió Rincón tras la noticia.

Ahora, a sus tres meses y medio, continúa ejercitándose, bajo la supervisión de su médico, y cuidándose de Covid-19.

“Estar embarazada me hace ser más consciente, no bajar la guarida ni decir: ‘¿qué tanto es tantito que me quite el cubrebocas?’. Estas medidas llegaron para quedarse y así nos tocará vivir“.

De lunes a jueves, Rincón conduce Guerreros 2020, por el Canal 5 de Televisa.