Hombre atraviesa con su camioneta puerta de seguridad de una cárcel californiana

Un hispano fue arrestado y recluido este domingo en la cárcel del condado de Santa Clara, California, después que supuestamente atravesó la puerta del garaje del mismo reclusorio con su vehículo y se parapetó al interior del estacionamiento del centro penal.

Modesto Esquivel, de 51 años, fue detenido en el estacionamiento del edificio después de ingresar a la fuerza al garaje de la cárcel con su camioneta en la madrugada de este domingo.

Los oficiales del Departamento de Policía de Santa Clara y del Departamento de Policía de Campbell, que estaban en la cárcel entregando a unos detenidos bajo su custodia, respondieron rápidamente al incidente, junto al Equipo de Tácticas Especiales (SWAT).

La colisión provocó daños importantes en la puerta de seguridad. Esquivel fue detenido e ingresado en la cárcel por cargos de daños a propiedad pública.

En una mensaje en su cuenta de Twitter, el Departamento del Alguacil de Santa Clara dijo que Esquivel había pateado a un oficial. Pero nadie resultó herido de gravedad.

51 yr old Modesto Esquivel was arrested for felony vandalism and battery on a peace officer. Esquivel rammed his SUV into the security gate at the Main Jail and kicked a deputy during the incident. Thank you @SantaClaraPD @CampbellPolice @SanJosePD @SunnyvaleDPS for assisting. pic.twitter.com/IvFFwpN9WE

— SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) August 9, 2020