Horóscopo de El Niño Prodigio 9 de agosto de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Ahora verás con mayor claridad todo lo que ocurre a tu alrededor. Aprenderás de tus errores pasados y no te pondrás límites. Es momento de sacar de tu vida todo lo que no te sirve y dejarlo correr. Así dejarás espacio para lo nuevo que está por llegar.

04/20 – 05/20

Tu ser querido te necesita ahora, así que tienes que estar para contenerlo y escucharlo, porque eres un sostén muy importante. Acuérdate de tener atenciones con quien amas, ya que los pequeños detalles hacen la felicidad. ¡Tenlo en cuenta!

05/21 – 06/20

Ahora no te vas a preocupar por malestares físicos. Las molestias de salud que tienes se deben a tus emociones y a un estado de ansiedad generalizado, así que busca la armonía, serénate y siéntete seguro de ti mismo. Es por tu bien.

6/21 – 7/20

Disfrutarás de los placeres y los pasatiempos que más te gusten, porque te has dado cuenta de que la distracción también es importante. La conquista amorosa está hecha a tu medida, sal a divertirte y aventurarte en el amor.

07/21 – 08/21

Cuida la armonía entre tus familiares, porque un ambiente pacífico es necesario para que reine la tranquilidad. Háblales claramente para que te entiendan y puedan resolver los conflictos que surgieron últimamente.

08/22 – 09/22

La comunicación entre tus familiares será difícil porque cada uno estará firme en su postura y nadie dará su brazo a torcer. La solución será dejar claros los conflictos antiguos entre los parientes de tu entorno. Tú puedes poner la paz. ¡Hazlo!

09/23 – 10/22

Sal en busca del éxito económico, tus ganas de triunfar te beneficiarán para el logro de tus metas. Quienes te rodean apoyarán tus planes y unirán sus fuerzas a las tuyas. Tú sabes cómo hacerlo. ¡Ponte en marcha!

10/23 – 11/22

Las estrellas aumentan tu vitalidad y tu energía para dedicarte a trabajar duramente. Volverás a tomar el destino en tus manos y estarás dispuesto a seguir la senda que te has trazado. Tienes claros tus objetivos y metas.

11/23 – 12/20

Trabaja para el fortalecimiento de tu autoconfianza. Tienes que aprender a ser fuerte y no permitir que te dominen mediante la culpa. Tendrás el poder para solucionar esta situación y no hacerte cargo de lo que no te corresponde.

12/21 – 01/19

Malos entendidos han surgido con alguien que quieres como un pariente. Pídele a tu amigo que te aclare tus dudas y verás que tu panorama se llenará de luz. Hazlo ahora, no pierdas tiempo, habla con él y me lo agradecerás.

01/20 – 02/18

Te gustará sentirte valioso y que los demás reconozcan tus excelentes cualidades. Es que progresas mediante tus actividades; o bien por un contacto con alguien influyente, que es mayor y posee sabiduría espiritual.

02/19 – 03/20

Prepárate para una etapa de muchos movimientos muy bien aspectados por los astros. En un viaje de placer, todo lo que parecía estancado se activará con rapidez. Tu vida espiritual dará un vuelco para tu bien.

Te puede interesar: