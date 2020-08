“Pepillo” Origel denunció que los seguidores de Erika Buenfil lo “quieren matar”

El conductor teme por su integridad, ya que la actriz "le echó encima" a sus huestes

Eran amigos y ahora se encuentran en la más cruenta de las batallas mediáticas. Juan José “Pepillo” Origel respondió a las duras declaraciones de Erika Buenfil, por supuestos dichos sobre su hijo.

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, expresó el conductor a través de las redes sociales.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”, agregó.

Según “Pepillo, él nunca se refirió al hijo de Erika Buenfil de manera despectiva.

“Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él”.

Según la rubia, “Pepillo” se burló de la genealogía de su hijo, a quien ella ha sacado adelante sola.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen”.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos… Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”, concluyó.

