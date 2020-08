Tiroteo en Washington DC deja un menor muerto y 20 heridos durante una barbacoa multitudinaria

Un adolescente de 17 años falleció este domingo y otras veinte personas resultaron heridas en un tiroteo durante una barbacoa multitudinaria, a la que asistieron cientos de personas en el sureste de Washington DC, informó la Policía.

Las autoridades indicaron que al menos tres personas dispararon sobre las 00.30 hora local desde distintos puntos durante la fiesta, que tuvo lugar en el barrio de Greenway.

Allí la policía ha hallado unos 170 cascotes de bala.

El jefe de la policía del Distrito de Columbia, Peter Newsham, dijo a la prensa que el adolescente fallecido fue identificado y que entre los heridos, entre los que hay once mujeres, hay una agente que “está luchando por su vida”, que estaba fuera de servicio y que aparentemente asistió a la parrillada.

