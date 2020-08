Truco psicológico para que se derrita por ti 

Esta receta lleva dos ingredientes: azúcar y sal y debes usar la misma cantidad de ambas

Te voy a dar una receta que funciona tanto en la cocina como en el amor. Si la haces con las medidas exactas nunca volverás a quejarte de que un hombre no te valora, ni cuestionarás por qué en tu relación das mucho y él no da lo mismo a cambio. Esta receta lleva dos ingredientes: azúcar y sal y debes usar la misma cantidad de ambas porque si no hay un balance queda muy dulce y empalaga o tan salada que provoca una mala cara.

Sé que estás pensando: “¿Qué tiene que ver esta receta con el amor?” las mujeres suelen dar azúcar a manos llenas al punto de desvivirse y desbordarse por un hombre, por ejemplo, él dice “Se me dañó el carro y no puedo buscarte” y la mujer rápido le da cinco cucharadas de azúcar y dice “no te preocupes que te presto mi auto”. Cuando él se queja “tengo mi apartamento sucio y la que me limpia esta enferma”, ella sin pensarlo dos veces agrega tres cucharones de azúcar y con dulzura afirma: “No te preocupes mi vida que yo lo limpio”, y cuando él se queja: “Ay gordita no tengo dinero hasta fin de mes porque….”, antes de que él termine su cuento, ella añade dos tazas de azúcar y pregunta “¿cuánto necesitas?”.