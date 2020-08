Ver para creer: el peleador chino Xu Can lanzó 111 golpes en 10 segundos

¿Cuántos golpes de boxeo se pueden lanzar en 10 segundos? Bueno, todo depende de quién sea el púgil, cuál sea su peso y qué tipo de golpes sean.

Xu Can, el peleador chino que es campeón mundial de peso pluma versión Asociación Mundial de Boxeo, ha levantado la mano, o mejor dicho, las manos, para reclamar el título del peleador más veloz del planeta.

En una sesión de entrenamiento, el peleador de 26 años de edad a quien apodan “Monster”, soltó la increíble cantidad de 111 golpes en 10 segundos, según se comprueba en un tuit de la promotora Golden Boy.

Pero en este caso mejor ver para creer.

🤯 @XuCan_Monster just went on a whole new level 🤯 pic.twitter.com/tpJrZ9nIzx

Por supuesto, al ver el video uno entiende por qué tantos golpes; no son golpes de poder, sino golpes circulares muy en corto, de esos que los boxeadores practican para mejorar su velocidad. De todas maneras, la rapidez de manos de Xu Can es asombrosa.

@XuCan_Monster looking sharp, putting in that work! 🥊

Who's next for Xu Can? pic.twitter.com/d9aZaCdzCk

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) August 4, 2020