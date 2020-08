Conoce a los signos del Zodiaco que no cumplen sus promesas

Estos signos no le dan la suficiente importancia a su palabra, por lo que no suelen cumplir con lo que dicen

Hay personas que le dan mucha importancia a la palabra y si se comprometen con algo es porque saben que lo cumplirán o, al menos, intentarán hacerlo; pero hay otras que su palabra no vale nada porque ni siquiera se les ve la intención de consumar lo que prometieron.

Este rasgo está muy presente en algunos signos del Zodiaco que, por alguna razón, no se hacen responsables y dejan a las personas esperando a que cumplan con sus promesas. ¿Estás entre estos signos?

Aries

Las personas que rige este signo no es que sean incumplidos a propósito, sucede que son muy distraídos. Esto es un problema cuando tienen una relación de pareja, ya que suelen olvidar aniversarios y fechas importantes.

Cáncer

Es de los signos que no se les ve intención de hacer valer sus promesas, por lo que es mejor no creer en su palabra. No es que sean mentirosos, pero les cuesta decir “no” a compromisos que saben no van cumplir. Con ellos es mejor ser sinceros y preguntares si desean responsabilizarse desde un principio.

Escorpión

No solo dejan de cumplir con sus promesas, niegan que alguna vez lo dijeron. Y es que reconocer que se equivocaron o se comprometieron con algo que sabían que no iban a hacer, no está entre sus virtudes.

Son muy hábiles para esquivar sus responsabilidades, principalmente, con personas que no respetan ni aprecian. Sin embargo, sí cumplirá con las promesas que hace con quienes realmente quiere y ama.

