Denuncian desaparición de niño y días después encuentran sus restos al interior de un cocodrilo

Un triste hecho ocurrió el pasado 26 de julio en Rumah Dadat, Malasia, en donde una familia denunció ante las autoridades la desaparición de su hijo de 14 años, quien salió de casa para buscar caracoles y ya no volvió.

5 días después, sus padres recibieron la peor de las noticias: su hijo había muerto y sus restos habían sido encontrados al interior de un gran cocodrilo.

Remains of 14 year old boy Ricky Ganya found in the stomarch of 14ft Crocodile which attacked and dragged him into the river while looking for snail inTangjung Manis, Malaysia. pic.twitter.com/LPxbUyb8bQ

