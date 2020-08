Emma Watson sufrió pequeño incidente con su bikini y dejó ver de más

Los paparazzi hicieron de las suyas

Emma Watson enamoró a propios y extraños en las playas de Italia. Los paparazzi captaron a la estrella de la saga de Harry Potter con un coqueto bikini amarillo.

La actriz de 30 años pasó unos días de descanso en Positano junto a un grupo de amigos. Su figura acaparó las miradas.

La indiscreta lente de los camarógrafos captaron el pequeño incidente de la protagonista de “La Bella y la Bestia” de Disney. Y es que el calor requería refrescarse en las bellas aguas italianas.

Los atributos de Emma quedaron al descubierto.

Emma es una activista por los derechos y la inclusión. Esto le ha causado incluso encontronazos con JK Rowling, autora de Harry Potter.

Y es que Rowling emitió una serie de comentarios en su cuenta de Twitter hace meses, entre los que destacó el siguiente: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, se elimina la realidad vivida globalmente por las mujeres. Conozco a personas trans y las amo, pero eliminar el concepto del sexo elimina la habilidad de muchos para discutir sus vidas con verdadero significado. Hablar con la verdad no es odio”.

La intérprete de Hermione Granger respondió: “La gente trans son quienes dicen ser, y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o señaladas de que no son quienes dicen ser”. La polémica continúa, pero Rowling no se ha quedado callada, respondiendo a los comentarios con otro tipo de reflexiones, como: “Me preocupa la gran exposición de las mujeres jóvenes que desean hacerse la transición. También el número cada vez mayor de personas que parecen estar en destransición (volviendo a su sexo original). Porque lamentan haber tomado medidas que, en algunos casos, han alterado sus cuerpos irrevocablemente y les ha quitado su fertilidad. Algunos dicen que decidieron hacer la transición después de darse cuenta de que se sentían atraídos por personas del mismo sexo. Y que la transición fue impulsada en parte por la homofobia, ya sea en la sociedad o en sus familias”.

