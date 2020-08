Juan José Origel se disculpa públicamente con Erika Buenfil en el programa ‘Hoy’

La mañana de este lunes, la actriz y Pepillo aclararon el malentendido que surgió durante fin de semana

Este fin de semana, Erika Buenfil y Juan José Origel protagonizaron tremendo escándalo luego de que el periodista y Martha Figueroa hablaran del hijo de la actriz, quien alzó la voz para exigirles que no se vuelvan a meter con su primogénito.

Luego de que el conductor asegurara que los fanáticos de Buenfil se le fueron encima y hasta lo amenazaron de muerte, la mañana de este lunes se encontraron el programa ‘Hoy’, en donde aclararon el malentendido.

Durante una sección del programa matutino, Erika Buenfil y Juan José Origel decidieron poner fin al problema que se originó luego de que en el programa ‘Con Permiso’, llamaron “Zedillito” al primogénito de la actriz, lo que desató su furia en contra de los comunicadores.

Ambos aseguraron que hablaron del problema fuera de cámaras, y lograron llegar a un arreglo gracias a los años de amistad y cariño que los une. El comunicador aclaró que él no dijo nada de Nicolás, mientras que la protagonista de telenovelas tomó la palabra para pedir que con su hijo no se vuelvan a meter.

“Tengo un hijo de 15 años, que lee, ve, escucha y tiene amigos, entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no, sobre todo porque somos públicos y él se vuelve público al mismo tiempo“, expresó.

La “Reina del TikTok”, aceptó que tocaron fibras delicadas de su vida personal y la de su hijo, con quien tuvo que aclarar algunos temas: “Lastima, hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre. Lo que me lastima fue cuando él me lo comenta“.

La estrella de televisión reiteró su molestia y pidió una vez más ante las cámaras que respeten la vida de su hijo:

“Con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto, que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente“, expresó.

Aunque Galilea Montijo y Pepillo intentaron defender a Martha Figueroa, Buenfil reaccionó molesta y les pidió no tocar más el tema: “No, no, no, conociendo a Martita es muy bocona y no me hagan hablar porque entonces sí voy a empezar a enojarme. Entonces mejor ya no decimos nada“, finalizó.

Poco después, el conductor le dio un ramo de flores y reiteró sus disculpas públicamente.