“No somos criminales”, dice médico detenido en Chiapas, colegas exigen su liberación

Gerardo Grajales Yuca cumple arresto domiciliario tras se acusado de abuso de autoridad, por pedir médicamentos e insumos para atender a paciente con coronavirus, quien después murió

MÉXICO – Gerardo Grajales Yuca es un médico de Chiapas que fue encarcelado, acusado de abuso de autoridad, luego de que un familiar de un paciente que murió por coronavirus lo denunciara, pero sus colegas han defendido su inocencia en todo momento y han realizado diversas marchas para exigir su inmediata liberación.

Las manifestación más recientes se realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México y en el estado de Chiapas, donde los médicos exigen la liberación de Grajales Yuca, quien fue vinculado a proceso y cumple un arresto domiciliario acusado de abuso de autoridad, luego de que la hija de un influyente político de Chiapas, lo denunciara y lo responsabilizara de la muerte de su padre.

Aunque han sido diversas las manifestaciones, por primera vez en una marcha se escuchó la voz del médico Grajales, gracias a una grabación que mandó con sus colegas que han protestado, para para reivindicar la labor del personal de salud.

“He sabido los diferentes casos en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos”, dijo el médico procesado por abuso de autoridad.

El mensaje fue enviado a profesionales de la salud que realizaron una marcha del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional, en la Ciudad de México para exigir la liberación del Grajales Yuca.

“A pesar de todos los hechos que se han dictado en mi contra yo soy inocente”, aseguró Grajales Yuca.

“Si bien no soy un héroe, lo mínimo que requiero es que se demuestre mi inocencia”, exigió el médico, que ha recibido el respaldo de su gremio, así como el de la ciudadanía chiapaneca.

En un mitin frente a las vallas que resguardan Palacio Nacional, los médicos manifestantes reprocharon el maltrato general hacia los profesionales del Sector Salud, quienes enfrentan a diario la pandemia de COVID-19, por lo que solicitaron también un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que demuestre que realmente está abierto al diálogo, el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud está pugnando por la libertad inmediata de nuestro compañero Gerardo Yuca“, afirmó Fabián Valdez, del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud.

Consideró que las acusaciones en contra del médico de Chiapas son por una práctica que todos los médicos realizan, debido a que las autoridades no dotan de insumos médicos a los hospitales.

La detención de Grajales Yuca se registró luego de que Karen Ramírez, hija del ex íder de Mover a Chiapas, Miguel Ramírez, quien murió de Covid-19, lo denunció por pedirle comprar medicamentos para atender a su padre, cuando supuestamente sí había fármacos disponibles en el hospital.

“Si no quieren que sigamos pidiendo material de curación y medicamentos a nuestros pacientes, cumplan con su obligación como Estado, como Gobernantes, de dotar a las instituciones de salud de todo lo necesario”, dijo Grajales Yuca durante la grabación.

Vestidos con sus batas blancas, los médicos del ISSSTE y la Secretaría de Salud local marcharon sosteniendo pancartas con leyendas como “Somos médicos, no criminales”.

Además de la movilización en la Ciudad de México, ha habido protestas de médicos en Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco.

Manifestaciones en Chiapas

La protesta en Chiapas se realizó en Tuxtla Gutiérrez, para pedir justicia, que se aplique la ley y la libertad sin repercusiones para el médico Grajales Yuca.

La marcha inició en el Palacio de Gobierno, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, donde llevaron a cabo un mitin en favor de su compañero que actualmente enfrenta su proceso penal en libertad aunque la fiscalía estatal señaló que eso no significa que se hayan concluido las investigaciones en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, a inicios de julio, Grajales Yuca, en su calidad de servidor público, solicitó a familiares del político Miguel Arturo Ramírez equipo e insumos para tratar a pacientes de COVID-l9, cuando el hospital, según la Secretaría de Salud del Estado, contaba con los medicamentos y el equipo necesario.

En la marcha en Chiapas, los profesionales de la salud señalaron la falta de insumos y demandaron abastecer con medicamentos los hospitales del estado, además de contratar a personal capacitado, y mejorar el sistema de salud.

También denunciaron falta de equipo de protección personal para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en la entidad.

El presidente de la Asociación de Pediatría de San Cristóbal de Las Casas, Víctor Flóres Cruz, dijo a que la acción “es para hacer conciencia en la población que nosotros también sentimos, también tenemos miedo de contagiar a nuestros familiares y el equipo que tenemos lo compramos nosotros”.

Acusó que en los hospitales les entregan cubrebocas y equipo de baja calidad “y la mayoría de los compañeros invertimos parte de nuestro sueldo para comprar equipo de calidad que regularmente es caro”.

En tanto, el médico Benjamin Condopo Domínguez denunció la falta de material, de recursos humanos e insumos a cumplir las actividades hospitalarias y pidió más pruebas para la COVID-19.

Ambos aseguraron que cientos de médicos son acusados injustamente por intereses políticos y exigieron un alto a la criminalización del personal del sector salud.

