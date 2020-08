Acusan al tenista español Feliciano López de hacer una fiesta cuando su ex pareja perdió a su bebé

María José Suárez perdió al bebé poco después de haber terminado su relación con el tenista

A sus 38 años, Feliciano López es uno de los tenistas españoles con mayor trayectoria, e incluso es el segundo tenista con más participaciones en Grand Slams, solo por debajo de la leyenda viviente Roger Federer.

Sin embargo, el una vez 12 mejor del mundo de acuerdo a ATP, no ha tenido una trayectoria tan destacada en su vida privada, e incluso se ha revelado que celebró que una de sus ex parejas perdiera un bebé.

Esta semana, el programa ‘Viva la Vida’ de la televisora española Telecinco, ha dedicado un espacio a repasar la trayectoria de López. En uno de dichos espacios, Alba Carrillo, ex pareja del tenista, reveló que éste hizo una fiesta al enterarse que su ex María José Suárez, perdió un bebé que ambos esperaban.

Alba Carrillo ha abierto la caja de los truenos y ha contado auténticos bombazos sobre Feliciano López 😱 #VivaLaVida322 https://t.co/kBxrzErTR3 — Telecinco (@telecincoes) August 9, 2020

“Hizo una fiesta en Ibiza para celebrar que su ex había perdido al niño que estaban esperando. No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años, él se ha portado muy mal con María José”, confesó Carrillo.

Hasta el momento, Feliciano López no ha dado su opinión ni ha desmentido las palabras de Alba. ¿Habrá sido cierta dicha fiesta?