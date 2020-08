Cuáles son las desventajas de dormir con anillos y pulseras

Dormir con anillos de níquel puede afectar la dermis

Dormir con anillos u otras joyas es una actividad que algunas mujeres realizan con la idea de que es inofensivo, pero esto no es del todo cierto. Aquí te hablaremos sobre los riesgos y desventajas de dormir con joyas.

Reacciones fisiológicas

Según un artículo del portal Mejor Con Salud, dormir con anillos y pulseras puede ser inofensivo siempre que los materiales no irriten la piel y se mantengan limpios. No obstante, esto puede cambiar si las joyas están sucias, o si la piel es sensible.

En concreto, el uso prolongado de anillos sucios o sobre piel sensible pueden fomentar el desarrollo de ampollas y alergias, erupciones, y el enrojecimiento de la piel que esté en contacto con la joya en cuestión.

Es más probable que ocurran estas reacciones fisiológicas si el material de las joyas no es oro ni plata, sino níquel. Varias joyas y pulseras tienen este material, que puede manchar la dermis y oscurecerla cuando está en contacto con el agua o la transpiración.

Problemas varios al momento de dormir

Varios son los problemas que surgen cuando decidimos dormir con anillos u otras joyas. Por ejemplo, existe el riesgo de que las piezas de un arete se rompan o se pierdan mientras estamos descansando, y dar con dichas piezas puede ser problemático en la mañana.

Los pendientes grandes o largos pueden estirar las perforaciones de nuestras orejas sin que nos percatemos de ello. Incluso, si el pendiente estira la piel lo suficiente, puede provocar una división del lóbulo, que no solamente es una imperfección estética, sino que también es doloroso.

Dormir con pendientes puede ser peligroso si duermes con tu pareja dado que, si te mueves mucho al dormir, puede que golpees su cara. Por otro lado, si duermes con tu cabeza sobre su hombro, es probable que también le ocasiones molestias.

Es preferible que remuevas anillos, pendientes, aretes y joyas en general antes de ir a dormir a manera de prevenir diversos tipos de complicaciones y problemas de salud. Esto no debería llevarte más de unos pocos minutos.