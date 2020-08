“El amor de mi vida”: Alan Tacher derritió las redes con este romántico mensaje para felicitar a su esposa en su cumpleaños

View this post on Instagram

El amor de mi vida … con la que quiero pasar el resto de mis días hoy cumple años!!! Mi boquita hermosa mi @cristybernal Felicidades amor mío .. Eres la persona más alegre, romántica, divertida, positiva y capaz que he conocido en mi vida . Eres la mejor madre y esposa pero sobretodo eres un gran ser humano .. Eres la persona con la que todo el mundo quiere conversar para que les brindes un gran consejo como siempre lo haces.. Conviertes todos los días en algo especial.. Tantas memorias y tantos recuerdos.. Todos los cumpleaños sabes que desde nos conocemos trato de celebrarte como te mereces, pero las circunstancias que se viven hoy, no nos dejaron hacerlo en esta ocasión . Ya vendrán muchas más, te lo prometo . Que sigan pasando los años a tu lado pero que la dulzura de tu corazón , de tu cariño y de tu amor no pasen nunca … #felicidades #felices35😉 #teamo❤️ #siempreatulado