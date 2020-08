“Estás enseñando mucha pierna”, dice senador mexicano a su esposa en Instagram Live

Samuel García fue duramente criticado por el tono autoritario con el que habló a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, luego se disculpó

MÉXICO – Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano en Monterrey tuvo que ofrecer disculpas luego de que fuera tachado de machista por pedir a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, mover la cámara porque estaba “enseñando mucha pierna”, durante un enlace que tuvieron en Instagram Live.

Y que García y su esposa sostuvieron una charla en la red social, mientras comían, todo transcurría con normalidad, pero el senador le dijo a su esposa que bajara la pierna por que estaba enseñando de más.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, dijo el senador mientras saboreaba una costilla.

“¿Mucha pierna? si solo se ve mi rodilla, pues yo nada más me veo así (cara). Perdón, perdón”, contestó la influencer al tiempo que bajaba un poco la pierna, mientras también comía una costilla y acomodó la cámara, pero eso no fue suficiente para su esposo que insistió.

“Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna”, dijo en un tono molestó el legislador, hasta que su esposa dejó de mostrar sus extremidades.

“Pos me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, aseguró el legislador.

Esos comentarios de Samuel García desataron una lluvia de criticas en las redes sociales, al que tacharon de tener una actitud machista hacia su esposa durante una transmisión en vivo.

Y es que el senador de Movimiento Ciudadano se volvió tendencia por el tono autoritario en que le ordenó a su esposa dejar de mostrar la pierna.

“Súbete la cámara,estás enseñando mucha pierna(…) ¡Me casé contigo pa' mí,no para que andes enseñando!”,reprocha el senador mexicano Samuel García a su mujer en un directo.

Estar enparejados no cambia la autonomía sobre un cuerpo.

Que lástima ser machista y misógino y tan joven pic.twitter.com/V6PNS9k5Xk — Ibon Perez (@ibonpereztv) August 11, 2020

Movimiento Ciudadano Nuevo León, su partido político, anunció que invitarán a García a un curso de reeducación sobre nuevas masculinidades y comunicación con perspectiva de género.

“Quienes tienen el privilegio de participar como actores políticos en este Movimiento, tienen también la obligación de actuar con responsabilidad y congruencia con nuestros valores y principios.

“Desde Movimiento Ciudadano Nuevo León hacemos un llamado a todas y todos los actores de esta plataforma a garantizar que todas sus intervenciones estén libres de discriminación y violencia contra las mujeres”, indicó en un comunicado el partido que encabeza Agustín Basave Alanís.

Donaldo Colosio Riojas, diputado local por MC y amigo del senador, escribió una carta abierta en la que le recomendó jamás conducirse así ni en público ni en privado.

Carta abierta a mi compañero Samuel García. pic.twitter.com/7bxD5cymlR — Donaldo Colosio (@colosioriojas) August 10, 2020

“Es tu pareja quien, libremente, te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera, no tu subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone ni silencia”, dijo el legislador Colosio.

La diputada federal de MC Martha Tagle aseguró que García debe responder por su conducta.

“Como siempre lo he hecho, condeno cualquier manifestación machista que denigre la dignidad de las mujeres. Ningún hombre puede humillar y actuar como dueño de una mujer. Sin embargo, a quien le deben exigir cuentas es a @samuel_garcias, él tiene que responder por sus actitudes”, tuiteó.

Como siempre lo he hecho, condeno cualquier manifestación machista que denigre la dignidad de las mujeres. Ningún hombre puede humillar y actuar como dueño de una mujer. Sin embargo, a quien le deben exigir cuentas es a @samuel_garcias, el tiene que responder por sus actitudes. — Martha Tagle (@MarthaTagle) August 10, 2020

Patricia Mercado, senadora por MC, calificó como reprobables y lamentables las expresiones de García.

En Twitter, la legisladora se pronunció por impulsar acciones al interior del partido para erradicar las actitudes machistas.

“Por muchos años, las mujeres que nos dedicamos a la política hemos trabajado para que partidos políticos e instituciones del Estado se comprometan con la igualdad de género y contra toda forma de violencia, para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Es una lucha inacabada.

Por muchos años, las mujeres que nos dedicamos a la política hemos trabajado para que partidos políticos e instituciones del Estado se comprometan con la igualdad de género y contra toda forma de violencia, para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Es una lucha inacabada. 2/4 — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) August 10, 2020

“Por lo anterior, apoyo la propuesta de que @MujeresMovMX instrumente junto a la Coordinación Nacional de @MovCiudadanoMX acciones estratégicas para erradicar toda expresión machista en sus filas. Este caso no es único y por eso se debe tratar como un problema sistémico”, expuso.

“Es pertinente el debate sobre el rol de las mujeres que tenemos un liderazgo frente a estos casos. Nuestro rol, además de “poner el grito en el cielo”, es lograr que estos debates refuercen nuestra posición para exigir compromisos concretos al interior de las instituciones”, anotó Mercado.

En un video, el senador ofreció una disculpa a su esposa, quien ayer cumplió 25 años, y reconoció que el machismo es el cáncer de México.

“Mariana mi amor, una disculpa, hoy en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que por una frase muy estúpida ayer en Instagram. Hoy en lugar de que te lleguen mensajes de felicitaciones, te lleguen tantos de reproches de indignación de mujeres que están muy molestas conmigo”, expresó el legislador.

El machismo es el cáncer de México. Les pido que vean este mensaje.https://t.co/6oHHhmqAqg — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

“A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras; me queda solamente a trabajar el triple por esta causa. Hemos estado a pie de lucha en batalla de paridad.

“Pero ahora el tema es acá, es mío, es un comportamiento retrógrada, son telarañas que vengo cargando. Me comprometo a a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme porque no hay justificación. Aún la broma es machismo”, expresó en su mensaje.

