Imágenes de policía agarrando a una mujer por el cuello por no llevar mascarilla

Unas dramáticas imágenes compartidas en línea muestran a un oficial de policía de Victoria, en Australia, asfixiando a una mujer porque estaba en la calle sin máscara.

La escena fue captada por varios espectadores que grabaron con el celular. Se ve a la joven discutiendo con el oficial antes de que él la agarrara por el cuello.

La mujer, que solo ha sido identificada como una joven de 21 años, no llevaba mascarilla en las imágenes y se puede escuchar que grita, mientras el oficial la agarraba por el cuello, que la estaba ahogando.

“¡Me está asfixiando! ¡Me está asfixiando! ¡Basta!”, se oye.

How is this OK Victorians? pic.twitter.com/p6MiuFg0CC

— val glass (@AussieVal10) August 10, 2020