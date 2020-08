Increíble: Raúl Jiménez falló un penal contra Sevilla y rompió la racha de toda su vida

Raúl Jiménez perdió la oportunidad de poner a los Wolves al frente en el marcador en el partido contra el Sevilla que otorga un boleto a los cuartos de final de la Europa League.

Apenas al minuto 12 de juego, el Wolverhampton tuvo una oportunidad de oro para darle tranquilidad a sus hombres y poder manejar el juego, ya que Adama Traoré sufrió una falta en el área grande y el árbitro decretó la pena máxima.

El club inglés designó a su tirador oficial para hacer valer el castigo, pero con tan mala suerte para ellos que Raúl, su cobrador más seguro, falló el disparo y dejó ir una oportunidad que podría no volverse a presentar así de clara en el encuentro.

Jiménez tiró a la derecha, pero le faltó colocación y potencia, ya que el guardameta marroquí Yasinne Bono le adivinó el disparo y pudo rechazarlo fácilmente.

De esta forma, el futbolista erró por primera vez en su carrera una pena máxima en un partido oficial, ya que nunca lo había hecho ni con América, ni con Benfica y tampoco había sucedido con los Wolves.

Por primera vez en TODA su carrera, Raúl Jiménez erró un penal oficial (tiempo regular y tandas decisivas) a nivel clubes. Cortó una racha de 21 penas máximas convertidas. No falló con América, no falló con Benfica y no había fallado con Wolves. Hoy se terminó su brutal marca. pic.twitter.com/Mi8Zs1Ke9i

— Invictos (@InvictosSomos) August 11, 2020