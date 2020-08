La prima de Shakira lava su baño en sexy lencería y sorprende a todos

View this post on Instagram

Y si soltamos y nos permitimos sentir? No todos los días tengo taaanta energía! Hay días arriba y unos más abajo. Hay días en los que la situación me aturde, y la soledad me toca. Por más positiva y agradecida que quiera ser, hay momentos donde no veo lo bueno. Y saben que? También es válido permitirnos navegar esas emociones. Entre más sabemos las consecuencias reales de lo qué pasa allá afuera, más nos invade la incertidumbre. No vengo a decirte que todo va a estar bien, eso seguro lo has oído un montón de veces, pero sí a decirte que está perfecto si hoy simplemente quieres desconectarte del mundo y no hacer nada y comerte lo que quieras! Eso también hace parte del proceso. ¡Permítete ser y sentir! ❤️