Lo que representa Kamala Harris para los inmigrantes

La nominación de la senadora Kamala Harris como fórmula vicepresidencial del candidato demócrata Joe Biden tiene un significado especial para los inmigrantes.

Harris, de 55 años, es hija de inmigrantes. Su padre, el economista Donald Harris, es oriundo de Jamaica, mientras que su madre, la doctora Shyamala Gopalan, es natural de India. Los dos se conocieron cuando cursaron estudios en la Universidad de California en Berkeley. La historia de los padres es similar a la de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos a cumplir con sus sueños y construir familias.

I want to set all politics aside for a moment and say that @KamalaHarris' family and parents look very much like the America I know. pic.twitter.com/vPQv3QsdIJ

— manu is writing a utopia 🖖 (@trekonomics) August 11, 2020