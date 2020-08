Martha Figueroa responde a polémica con Erika Buenfil y ofrece disculpas a su hijo

La periodista de espectáculos ofreció disculpas públicas a Nicolás, hijo de la actriz Erika Buenfil

Luego de recibir amenazas de muerte de algunos seguidores de Erika Buenfil, Juan José Origel ofreció disculpas durante una sección del programa ‘Hoy’, por lo que este martes fue el turno de Martha Figueroa, quien respondió con un respetuoso gesto hacia el hijo de la actriz.

Tras las polémicas declaraciones que surgieron el pasado fin de semana en las que Juan José Origel y Martha Figueroa hablaron del hijo de Erika Buenfil llamándolo “Zedillito”, este martes la periodista de espectáculos ofreció disculpas públicas al menor, quien actualmente tiene 15 años, pues aseguró no solo a ella le llovieron las amenazas, sino que también a su hijo, argumentando que la gente pretendía hacer justicia metiéndose con su primogénito.

En esta ocasión, la conductora se dirigió al hijo de Erika Buenfil, pues prefería hacerlo de esta manera porque según ella, las mamás son malas pasando los recados.

“Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, no me equivoqué, me mega equivoqué, porque te dije un apellido que no es el tuyo. Te lo dije porque yo pensé que ese tema tenía más normalidad porque escuché muchas entrevistas en las que se hablaba de eso, se me hizo fácil decirlo, Me equivoqué te ofrezco una disculpa”.

Además, Martha decidió explicar qué fue lo que sucedió en el programa ‘Con Permiso’, en donde surgió el polémico comentario:

“Seguramente te estarás preguntando por qué hablamos de ti si no venías al caso, o por qué si eres menor de edad y no perteneces al medio, pues porque Pepillo me preguntó quién dirigía los TikToks de Erika y yo dije: ‘los hace él’ y dije tu nombre. Mi error fue decirte un nombre que no es el tuyo y por eso te ofrezco una disculpa, por eso salió tu nombre”, explicó.

Finalmente, la amiga de Pepillo Origel aseguró que su estilo es sarcástico y un poco negro, pero que sus declaraciones no fueron con un tema personal y reiteró sus intenciones: “Te ofrezco una disculpa, espero que me la tomes en cuenta y gracias por escucharme“.