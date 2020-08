Raúl Jiménez no es la primera opción de Andrea Pirlo para llegar a la delantera de la Juventus

Este martes no ha sido una buen día para Raúl Jiménez. En el partido contra el Sevilla, correspondiente a los Cuartos de Final de la UEFA Europa League, el delantero mexicano del Wolverhampton falló un penal al minuto 11 que podría haber cambiado el rumbo de la eliminatoria que ganó el cuadro español.

Por si esto fuera poco, también se dio a conocer que Andrea Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus, no tiene a Jiménez como su primera opción para reforzar el ataque del club, sino al español Álvaro Morata.

Después de varios rumores que ponían a Jiménez en la órbita de la vecchia signora, este martes, Sportitalia reveló que el nuevo entrenador de la Juve buscará llegar a un arreglo con el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios de Morata, con quien jugó del 2014 al 2016 en el conjunto de Turín.

Andrea Pirlo 'targets former Chelsea flop Alvaro Morata' as his first signing as Juventus boss https://t.co/jFFMNBq0nZ

— MailOnline Sport (@MailSport) August 11, 2020