¡Talento en la sangre! El nieto de Cantinflas presentará su nuevo filme en el prestigioso festival de Málaga

El joven estará presente en el evento mostrando su más reciente trabajo en la película "Fractal"

Nieto del legendario “Cantinflas“, Mario Moreno del Moral prefiere hablar de su trabajo y no meterse en las polémicas familiares de su apellido. Actor desde niño, comenzó a sobresalir en la televisión en 2015, cuando se sumó a la serie Club de Cuervos, y en 2016, con La Querida del Centauro.

La cereza del pastel de su aún discreta carrera histriónica se dará en el Festival de Cine de Málaga, del 21 al 30 de agosto, cuando se presente la película Fractal, en la que actúa. “La gente podría pensar que porque tengo un apellido las puertas se van a abrir. Y no pasa así. No digo que ha sido imposible, pero sí me ha costado muchos años. Apenas estoy dando mis pasos en lo que quiero lograr.

“Las cosas se disfrutan más cuando las haces por ti solo que cuando son regaladas. Muchas veces ganan otro tipo de notas, pleitos familiares en los que trato de no involucrarme. Yo quiero mostrar mi talento y mi trabajo“, dice vía telefónica Moreno del Moral, quien aspira ser director.

Dirigida y escrita por Mariana González, y protagonizada también por Ximena Romo y Ruth Ramos, Fractal es una radiografía de los temores de la sociedad mexicana con la historia de un grupo de amigos que busca a una chica desaparecida en una fiesta.

“Esta situación saca a la luz lo que es cada personaje. El mío, Fede, creo que representa la paranoia colectiva de lo que es vivir en esta ciudad, de que muchas veces no contamos siquiera con confianza para marcarle a la policía y que te ayude. No por generalizar, pero hay veces en que decides tú hacer las cosas porque no sabes en lo que te vas a involucrar”, describe el hijo de Mario Moreno Ivanova.

Al certamen fílmico malagueño, la primera gran fiesta fílmica en español desde la pandemia del coronavirus, ni la directora de Fractal ni su elenco podrán ir debido a restricciones de viaje.

“No podemos ir, pero las funciones allá son con público, creo al 30 por ciento de la capacidad de las salas. Se va a hacer una rueda de prensa vía streaming con todos los medios, así como una sesión de preguntas y respuestas al terminar la película. Está bien que aunque no asistas puedas tener este acercamiento”.