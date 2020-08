Acusan a un hombre de ir a 132 mph con un bebé a bordo en una carretera de Miami

Un joven de 21 años ha sido arrestado después de que las autoridades dijeron que conducía a 132 mph con su hijo de 6 meses en el automóvil.

Según su informe de arresto, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida vieron el Hyunday Accent gris de Ashtan Michael Pierre acelerando en la I-95 cerca de Sample Road y atravesando varios carriles.

Man accused of driving 132 mph on I-95 with baby in carhttps://t.co/rlvA3rnS44

— BecauseFlorida (@BecauseFlorida1) August 11, 2020