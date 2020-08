Paul Pogba sorprende a todos al fichar con el equipo de fútbol… ¡De un videojuego!

Paul Pogba es uno de los mediocampistas más importantes que existen actualmente en el fútbol, el campeón mundial aporta mucha calidad a la media cancha del Manchester United pero algunos rumores mencionan que el francés estaría en busca de un nuevo club para la siguiente temporada.

Mientras se define el futuro de Pogba, el volante sorprendió a propios y extraños este miércoles, al anunciar en redes sociales su ‘fichaje’ con un nuevo equipo: el desconocido Verdansk F.C., pero, ¿de dónde es este club?

Time to start my next chapter with #VerdanskFC. This team is going to be 🔥!!!

#LetsGo #Mayhem #NewTeam #FutureChampions #Warzone #CODPartner #WhosIn #NextChapter pic.twitter.com/Jem3L87kOe

— Paul Pogba (@paulpogba) August 12, 2020