Sheriff de Los Ángeles da detalles y revela un video del caso de Andrés Guardado

Este miércoles el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) reveló información acerca del polémico caso en el que murió el joven de 18 años Andrés Guardado durante una rueda de prensa en la que se presentaron evidencias.

El jefe del LASD, Alex Villanueva, afirmó que han realizado la investigación enfocados en resultados precisos y no rápidos. “Seremos transparentes con todos los hallazgos del caso”, aseguró ante de darle paso a uno de los comandantes de la investigación.

El Comandante del LASD, Chris Marks, hizo referencia técnica al incidente ocurrido el jueves 18 de junio del 2020 aproximadamente a las 5:52 de la tarde. “Dos agentes del Sheriff asignados a la estación de Compton vieron a Andrés Guardado parado al frente de la dirección 420 W Redondo Boulevard en Gardena”, afirmó al iniciar sus declaraciones el comandante.

Según Marks, y lo que se aprecia en un video, Guardado estaba conversando con los ocupantes de auto sedan color blanco marca Lexus al frente de dicha dirección. Los agentes aseguraron que Andrés vio a la patrulla del LASD acercarse a ellos y huyó.

Here’s the video footage provided by @LASDHQ of Andrés Guardado’s last moments, when the Sherrif’s roled up and chased him down. pic.twitter.com/VxwQxrUc5G

