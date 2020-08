Una de las apuestas más costosas que “Chelís” perdió en su vida: un auto con Rubens Sambueza

El estratega recordó la anécdota que compartió con el argentino cuando ambos eran parte de Tecos

El “Chelís”, entre otras cosas, es famoso por sus extravagancias al dirigir, una de ellas son los premios y las apuestas con sus jugadores, por ello recordó una de las más costosas que vivió, cuando era el DT de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Según reportó ESPN, durante un entrenamiento hace casi diez años, de forma espontánea, el poblano le apostó a Rubens Sambueza un auto a que haría un gol desde los 11 pasos y el jugador aceptó. Sánchez Solá quiso sorprender mandándole el pase a Oswaldo Alanís, que se encontraba cerca y éste disparó con potencia, pero no acertó a la portería, haciendo perder al entrenador.

Luego de esto, el DT quiso evitar pagar lo prometido, intercambiándolo por otras cosas, pero Sambueza no aceptó y los otros jugadores comenzaron a meterle presión, por lo que no le quedó más remedio que cumplir su palabra.

“Perdí en una apuesta, perdí un coche, fallamos un penalti y perdí el coche, entonces al otro día le quise dar una cantidad (a Sambueza), no me la aceptó. Luego al otro día le quise dar un reloj que tenía por ahí parado, tampoco me lo aceptó. Ya los jugadores comenzaban a murmurar en el vestidor que el ‘el Chelís no cumplía, no cumplía’”, relató Sánchez Solá, por lo que decidió pagar la apuesta.

“Al cuarto o quinto día le tuve que ir a comprar un coche se lo puse afuera del estacionamiento y acabando el entrenamiento le dije ‘ya sal por tu coche’, hasta con un moño rojo, todavía me acuerdo. Salió, tomó su coche, mismo coche que vendió para comprarse otro, pero la deuda quedó saldada, creo que fue de los premios más grandes”, contó Chelís.

Así fue como @Elchelis perdió un carro en una apuesta con Sambueza 😱https://t.co/eebdYd3dnb — Futbol Picante (@futpicante) August 11, 2020

El estratega originario de Puebla, también es famoso por incentivar a sus jugadores con premios, una de las anécdotas más recordadas es cuando dirigía a Veracruz y sorprendió a sus pupilos entregándoles en el vestidor una pantalla de televisión a cada uno.

“Yo siempre he considerado que los jugadores son competitivos, compiten todos los días. Necesito que compitan todo el día, entonces para incentivarlos les doy algunos premios”, sentenció.