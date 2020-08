Ana María Canseco lanza una polémica pregunta para Telemundo: ¿Por qué no despidieron a María Celeste como una reina?

La ex conductora de Un Nuevo Día y Despierta América fue letal en su opinión sobre la cadena hispana: "Me da la impresión de que sienten que son como muebles, vamos a cambiar este mueble y vamos a poner este"

Ana María Canseco conversó con el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like. Junto a él, la ex conductora de Despierta América y Un Nuevo Día habló sobre el despido de María Celeste Arrarás, quien fuese la cabeza y conductora de Al Rojo Vivo en Telemundo, y que hace unos días fue despedida del famoso canal que recientemente también dejó ir a conductores como Rashel Díaz y Héctor Sandarti, entre otros.

Canseco no se anduvo por las ramas y dejó colgando en el azadón una polémica pregunta para Telemundo. Que al día de hoy, parece que nadie ha podido contestar.

La declaración de Ana María la siguiente:

“¿Cómo es posible que una carrera brillante… que una María Celeste que le puso una cara importante a Telemundo, después de 18 años, una vida entera… y se acaban los lazos. Pero, ¿por qué no hacerle su despedida como toda una reina que es? Me da la impresión de que sienten que son como muebles, vamos a cambiar este mueble y vamos a poner este”.

La conductora ha sido muy clara, ella, como muchos otros fans de María Celeste, quien saber porqué Telemundo no le hizo una despedida digna a una periodista que por 18 años fue el rostro de uno de los programas más importante para la famosa cadena hispana.

Aquí la entrevista con Javier Ceriani.