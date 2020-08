Arrestan a un hombre que ofrecía a una niña como prostituta en Miami

MIAMI – Las autoridades de Miami arrestaron a un latino de 17 años acusado de ofrecer a través de las redes sociales a una niña de 14 años para prostituirla, que fue rescatada en un motel, informó este jueves la Fiscalía estatal de Miami-Dade.

Javier Quintero enfrenta varios cargos criminales, entre ellos uno de “trata de personas de una víctima menor de 18 años”.

De igual forma está acusado de obtener ingresos de la prostitución, poseer materiales con imágenes explícitas sexuales de un menor e interferencia con la custodia de la niña, entre otros delitos.

Working together to help put a stop to human trafficking. https://t.co/PVVoi8zwbK

— Miami Springs Police (@MiamiSpringsPD) August 13, 2020