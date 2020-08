Becky G y su carrera por un objetivo: Cambiar el mundo

"No sé cómo estar enfocada solo en mi misma, siempre he pensado en los demás también"

Becky G tiene un gran propósito en la vida, además de llegar con su música a todos los rincones posibles y llevar diversión y alegría, quiere cambiar el mundo. Sí, con tan solo 23 años está comprometida con muchas causas humanas y la hemos visto levantar la voz, por ejemplo, pidiendo justicia por el asesinato de Vanessa Guillen.

Esta noche en ‘Premios Juventud’, será homenajeada con la entrega del premio ‘Agente de Cambio’, el mismo que recibirá Ricky Martin y Pitbull, justamente por promover una dirección mejor para la humanidad, hablamos con ellas horas antes de ese gran momento y esto fue lo que nos dijo.

– ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

Becky G: Me siento muy bendecida, es un honor ser reconocida como Agente de Cambio, también siento que este premio no significa que mi trabajo ha terminado, al contrario, solamente tengo 23 años, sigo aprendiendo cada día, y quiero usar mi plataforma para cosas más grandes de la música, que es nuestra familia, y ayudar comunidades.

– Desde que comenzaste te vemos levantando la voz y tomando acción por causas humanitarias, ¿qué es lo que te incentiva a estar tan comprometida a cambiar el mundo?

B.G: Siento que no estoy haciendo nada que no viene del corazón naturalmente, y siento que tiene mucho que ver con la familia, con nuestra manera de ser, de cómo mis papás me han criado desde niña, y así somos… No sé cómo estar enfocada solo en mi misma, siempre he pensado en los demás también. Creo que es un buen momento de mi carrera que tengo una plataforma tan grande ya, tengo la oportunidad de ayudar a otras personas que no son tan afortunadas.

-¿Encuentras personas que no estén de acuerdo contigo y te ataquen?

B.G: Pues como mucho en mi carrera hay cosas positivas y negativas. Tener heaters no es algo nuevo para mí, pero creo que lo más importante es tener buenas intenciones y tomar el tiempo de aprender y llegar de una manera correcta… Ser un buen Agente de Cambio es saber cómo escuchar, no no más hablar también escuchar lo que está pasando y tratar de entender y aprender. Siento que si hay personas que siempre van a tener algo que decir, pero yo sí puedo dormir porque sé que estoy haciendo todo desde el corazón y con la intención de ayudar, y eso yo creo que es lo más importante.

– ¿Alguna vez te ha afectado?

B.G: Sí obvio, cuando hay gente que no me conocen que están hablando sobre cosas muy personales, sobre cosas que ni se han tomado el tiempo de comentarlo contigo. Lo importante es buscar el lado positivo, tener gente buena alrededor del proyecto y en mi vida personal.

– Estos serán los primeros premios desde que comenzó el COVID-19, ¿cuál es el mensaje que tu quieres dar al participar en este evento en medio aún de la pandemia?

B.G: Yo creo que para todos los que están involucrados en este show, tenemos buenas intenciones, yo creo que lo más importante es tomar todas las precauciones que podamos tomar. Me he quedado aquí en California, en los Ángeles, porque no sentí que fuera algo responsable viajar hasta Miami sino vivo en Miami para hacer parte de unos premios que, obvio, van hacer muy divertidos, pero al mismo tiempo que es un mensaje con todo lo que está pasando en esta pandemia con el virus, y cómo podemos ayudar a no contagiar a otras personas.