Danna Paola, estrella de Élite en Netflix, confiesa que ella le iba a dar vida a Selena 

Hoy al no poder darle vida en la pantalla chica, cumplirá, al menos, con el sueño de interpretar sus canciones en el homenaje que Premios Juventud le rendirá a la reina del Tex Mex

Danna Paola por fin puede quitarse la espinita de Selena Quintanilla, al formar parte del homenaje que Univision le dedicará a la reina del Tex Mex en la edición digital de Premios Juventud 2020, junto con Karol G, Greeicy y Natti Natasha este jueves en Estados Unidos.

“Selena ha sido yo creo que de las inspiraciones más grandes que he tenido en mi vida, cien por ciento. Es una cantante que desde muy pequeñita me sé todas sus canciones, la vida sin querer me la ha puesto de por medio. De hecho tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillta de no haberlo podido hacer por tiempo”, aseveró la joven cantante y actriz.

“Ahora poder hacer el homenaje en Premios Juventud, yo dije ‘los tiempos de Dios son perfectos’. Y ahora estoy cantando para ella, entonces, el conocer a AB (Quintanilla) por supuesto, yo creo que eso son las cosas que la vida te regala, y es alguien que de verdad influye muchísimo y se quedará por siempre. Selena vive siempre, siempre”.