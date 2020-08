Tras 25 años de injusta prisión en California, liberan a hispano que fue encarcelado siendo inocente

Arturo Jiménez, pasó más de 25 años de su vida en la cárcel acusado de un crimen que no cometió, pero a partir de este jueves es un hombre completamente libre luego de que un juez anulara su condena por asesinato en primer grado.

Jiménez fue hallado culpable de la muerte de un adolescente hispano de 14 años ocurrida en 1994 durante una confrontación entre pandilleros rivales, aunque siempre alegó que era inocente.

De acuerdo con la decisión tomada por el juez Ronald Coen de la Corte Superior de Los Ángeles, la acusación por el asesinato de Hugo Colmenarez no podrá volverse a presentar contra Jiménez, de 44 años, ya que el acusado “no recibió un proceso justo”.

Arturo Jimenez, who was #wrongfullyconvicted of murder in 1995 & spent nearly 26 years #wrongfullyincarcerated, had his conviction reversed & charges dismissed today. At the time of his conviction, Arturo was only 18 years old. He is finally #free & plans to live with his family. pic.twitter.com/8gPwDyXUHa

