Tribunal aprueba aplicar castigo a inmigrantes, excepto en Nueva York, Vermont y Connecticut

El Segundo Circuito avala regla de carga pública al solicitar "green card"

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió del Segundo Circuito un nuevo aval para aplicar la regla de carga pública a inmigrantes que soliciten ayudas sociales a nivel nacional, excepto Vermont, Connecticut y Nueva York.

A través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se podrá implementar el castigo a los inmigrantes, pero los jueces mantuvieron fuera a los tres estados que presentaron una demanda conjunta, liderados por la fiscal general Leticia James.

En Vermont, Connecticut y Nueva York, los oficiales migratorios deberán continuar aplicando la guía de carga pública que estaba en vigor antes de la fecha de vigencia de la nueva definición del DHS, que comenzó a ser implementada el 24 de febrero de 2020.

Las nuevas disposiciones, que no lograron ser detenidas en la Corte Suprema, aumentan significativamente el escrutinio sobre los ciudadanos extranjeros para establecer que no se convertirán en una “carga pública” del Gobierno de los Estados Unidos durante el ajuste de las solicitudes de estatus o Residencia Permanente, así como las solicitudes de extensión de estadía y cambio de estatus de no inmigrante.

Cabe recordar que hay una regla similar del Departamento de Estado, la cual aplica en consulados, pero sobre esa decisión hay una demanda por separado, por lo que la actual determinación del Segundo Circuito no afecta aquel proceso.

Se espera que el DHS emita una guía con respecto a la presentación de solicitudes de inmigración afectadas por la nueva orden judicial considerada limitada, es decir, cómo se aplicará.

También se recuerda que un tribunal prohibió la aplicación de la regla en Illinois.

La nueva decisión del Segundo Circuito empata con la del Cuarto Circuito en Virginia, donde la semana pasada también se avaló aplicar la regla.

Los jueces determinaron que Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) dice que cualquier extranjero que es “probable en cualquier momento convertirse en una carga pública es inadmisible”, algo que debe ser aplicable por el DHS.

Los abogados han explicado que la disposición del Gobierno del presidente Donald Trump es más compleja que el simple castigo por utilizar ayudas sociales, como Medicaid, cupones de alimentos y apoyo para vivienda, ya que contempla diversos aspectos para determinar si una persona es elegible de obtener un beneficio migratorio.

Cómo se evaluarán las solicitudes

Los expertos destacan seis aspectos sobre cómo el DHS evalúa a los inmigrantes, para evitar que sean una carga para el Gobierno:

1. Ayudas públicas.- Las personas que reciben ayudas sociales durante 12 meses en un periodo de tres años, como Medicaid, cupones de alimentos o apoyo para vivienda.

2. Edad.- Se tomará en cuenta si el inmigrante es menor de edad y quién mantiene a esa persona, también si es mayor de 62 años.

3. Salud.- Inmigrantes con enfermedades crónicas, como un problema del corazón, podrían enfrentar problemas, sobre todo si el seguro médico con el que reciben es subsidiado.

4. Estudios.- Los oficiales evaluarán el grado educativo de la persona, así como su nivel de inglés, para considerarlos factores positivos o negativos.

5. Estados financieros.- Se revisarán los bienes de los inmigrantes, así como el dinero que tenga ahorrado y los ingresos familiares.

6.- Trabajo.- Aquellas personas que no hayan tenido, por ejemplo, un trabajo en los últimos dos años podrían enfrentar problemas.