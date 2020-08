Viridiana Álvarez a los Récords Guinness: la mexicana que aprendió montañismo en You Tube es una estrella

¿Qué es lo más interesante y admirable de Viridiana Álvarez, la montañista mexicana que ha estado haciendo historia?

La respuesta puede ser que en apenas unos cuantos años dedicada al montañismo ya ha conquistado el Monte Everest. O que es la mujer a la que menos tiempo le tomó llegar a la cima de los tres picos más altos del mundo. O tal vez que ella ha construido esta inesperada carrera en las alturas casi como una autodidacta: aprendiendo en Internet.

Viridiana es una deportista diferente.

“Soñar en grande para lograr en grande”, dice en esta entrevista, igual que lo hace en las conferencias de liderazgo que imparte para empresas e instituciones.

Paradójicamente, Viridiana nunca soñó en su niñez o juventud con montañas de casi 9,000 metros de altura. De hecho, el montañismo se presentó en su vida por accidente.

Nacida y criada en la ciudad de Aguascalientes, en una zona de territorio plano conocida como Mesa Central de México, ella tenía 28 años de edad cuando decidió que debía de empezar a hacer ejercicio de manera disciplinada.

Su elección fue ejercitarse en el Cerro del Muerto, un macizo no muy alto que se encuentra frente a su ciudad natal. No pasó mucho tiempo y en febrero de 2014 subió al Pico de Orizaba (5,636 m), la montaña más alta de México.

“Esto es algo que me llenó tanto a pesar de que iba destrozada, que las piernas ya no me funcionaban, estaba temblando y sentir esa gratificación, dije: ‘Quiero más’”, relata Viridiana sobre ese momento que le enchufó con aventuras de mucho mayor calibre en su futuro. El sueño se estaba gestando.

Viridiana Álvarez, que hasta poco tiempo atrás no parecía estar hecha para el montañismo, se encontró de pronto en un cruce de caminos.

Ella, licenciada en administración de empresas, trabajaba como directora del centro de la investigación de la industria automotriz. Tenía por delante un camino promisorio en los negocios, pero eligió cambiar.

“Hubo un llamado más grande en la montaña”, asegura sobre su decisión.

Su formación como montañista fue muy distinta a lo habitual, pues no le fue posible frecuentar los cursos de preparación de un alpinista tradicional, según explica.

“Mi mejor amiga fue la computadora, fue el Internet, y eso a lo mejor no lo tuvieron una generación atrás, pero si tú quieres aprender algo te metes a You Tube y te va a salir lo que tú quieras aprender”, asegura esta emprendedora mexicana de 34 años de edad.

Cuando viajaba sola rumbo al Himalaya, ella estaba muy nerviosa: “Yo iba rezando, ‘Dios mío, que sean formales, que de verdad sean guías, que me lleven al hotel'”.

Viridiana se estaba metiendo literalmente en tierra de gigantes sin una real “escuela” bajo el cinturón. Ella dice que no contaba con un maestro que la orientara. Y todo esto se reflejaba en cuestiones básicas.

Con honestidad, Viridiana recuerda la vez en que cruzaba su primera escalera sobre un glaciar del Himalaya y no sabía donde colocar los crampones, que son los picos debajo de los zapatos.

Ella estaba aprendiendo, pero no se iba a rendir ante sus metas sin antes intentarlo.

“A pesar de yo escuchar que no podía, que no tenía experiencia, que se necesitaban ‘tantos’ años de estar en el montañismo, de un mentor… ¡Nooo!, yo puedo, lo voy a intentar”, recuerda de esos inicios en la mítica cordillera asiática.

Viridiana Álvarez conquistó la cima del Everest (8,848 m.) el 16 de mayo de 2017. Luego llegó a lo más alto de la peligrosa montaña K2 (8,611 m.) el 21 de julio de 2018. Y el Kanchejunga (8,586 m.) el 15 de mayo de 2019.

Las tres cimas más altas del planeta logradas con ayuda de oxígeno suplementario en el lapso de un año y 364 días, estableciendo un nuevo récord mundial para una mujer. El logro fue reconocido este 11 de agosto por los Récords Mundiales Guinness.

We’re pleased to confirm that Mexican mountaineer Viridiana Álvarez Chávez has broken a new record title for the fastest ascent of the top three highest mountains with supplementary oxygen (female) https://t.co/XeQe1zudR4 pic.twitter.com/SshjlzuYVd

— GuinnessWorldRecords (@GWR) August 12, 2020