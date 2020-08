Carmen Villalobos se emociona con su villana de ‘Café Con Aroma de Mujer’ de Telemundo

La actriz compartirá créditos con William Levy

Carmen Villalobos dejará atrás su personaje de Catalina Santana que interpretó con gran éxito durante las distintas etapas de “Sin Senos Sí Hay Paraíso“. La actriz colombiana ya se prepara para su próximo proyecto que se trata de una nueva versión de “Café Con Aroma de Mujer“.

“Para mí es de verdad un placer estar en un proyecto además tan colombiano. ¿Qué más colombiano que el café? Y ser mala. Es lo máximo”, confesó la actriz en Instagram Live.

Villalobos esta vez será la villana y compartirá créditos con William Levy. Aunque la actriz de Telemundo no habló mucho de su personaje, sí dijo que le emociona empezar a leer los libretos que le han llegado.

“Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona”, agregó. “A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”.